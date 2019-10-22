Тобольский район, Тюменская область, , 15:44 — REGNUM В Тюменской области специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование ситуации в деревне Ачиры Тобольского района. Трое членов одной семьи из этого населённого пункта были госпитализированы с диагнозом «гаффская болезнь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Два человека госпитализированы в областную клиническую больницу Тюмени, один в тобольскую больницу.

«Предположительно фактором передачи послужило употребление рыбы всеми членами семьи, которую они выловили сами», — сообщают в Управлении роспотребнадзора по Тюменской области.

Эпидемиологи поясняют, что гаффская болезнь — остропротекающее заболевание, возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. Данное заболевание не несёт опасности для окружающих, так как не передаётся от человека к человеку.

В деревне Ачиры проживает около 400 человек. Санитарные врачи проводят подворные обходы с уведомлением жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.

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