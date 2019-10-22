Донецк, 22 октября 2019, 15:48 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь по беспилотному летательном аппарату (БЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили 22 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе также отметили, что украинские формирования также применяют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы воспрепятствовать работе наблюдателей.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские формирования потеряли два беспилотника, причём при попытке достать один из аппаратов с минного поля подорвался боевик.
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