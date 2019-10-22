Осло, , 15:45 — REGNUM Машину скорой помощи с тремя санитарами внутри угнал 22 октября неизвестный в столице Норвегии. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на управление полиции в Осло.

По данным правоохранителей, злоумышленник на угнанном автомобиле совершил наезд на нескольких человек. Сбиты два пенсионера, а также женщина с коляской. По данным телеканала, в ней были близнецы семимесячного возраста.

«Мы задержали машину скорой помощи, которую угнал вооруженный человек», — сообщили в полиции.

Отмечается, что по преступнику стреляли, но он не был ранен. Санитары, которые находились в машине на момент угона, не пострадали. Сообщается, что у похитителя могла быть сообщница.

О том, был ли задержан подозреваемый, не сообщается.