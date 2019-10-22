Вологда, , 15:36 — REGNUM В агропромышленном комплексе Вологодской области из-за сильных осадков введен режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За последнее два месяца в регионе выпала двойная норма осадков, это существенно повлияло на урожайность и на уборку сельскохозяйственных культур: техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами. Сложнее всего в этом году складывается ситуация с уборкой льна (собрано 23%), зерновых и зернобобовых культур (80%). Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 млн рублей. Гибель материальных ценностей (льнотреста в ленте) предварительно оценивается в 31,4 млн рублей.

«При планировании бюджета на 2020 год мы уже заложили дополнительные 20 миллионов рублей на приобретение семян и внесли изменения в порядок субсидирования приобретаемой аграриями специализированной техники. Это позволит оказать помощь нашим предприятиям в большем объеме», — рассказал начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что региону уже пришлось столкнуться с аналогичной проблемой в 2017 году.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, никто не снимает с нас ответственности по обеспечению продовольственной безопасности региона. Мы должны закрыть в полной мере потребность жителей Вологодской области в продуктах первой необходимости. Мы уже проходили это в 2017 году и успешно справились. Ситуацию надо взять на контроль и увеличить меры государственной поддержки тем предприятиям, которым потребуется дополнительная закупка техники и семенного фонда», — подчеркнул Олег Кувшинников.