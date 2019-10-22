В Тюменской области специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование ситуации в деревне Ачиры Тобольского района. Трое членов одной семьи из этого населённого пункта были госпитализированы с диагнозом «гаффская болезнь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Два человека госпитализированы в областную клиническую больницу Тюмени, один в тобольскую больницу.

«Предположительно фактором передачи послужило употребление рыбы всеми членами семьи, которую они выловили сами», — сообщают в Управлении роспотребнадзора по Тюменской области.