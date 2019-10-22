22 Октября
 
15:59

У заразившихся гаффской болезнью людей в течение трёх дней проявляются признаки пищевого отравления, потом могут начаться судороги, отказывать почки и печень. Летальный исход возможен в 1−2% случаев.

15:55

В деревне Ачиры проживает около 400 человек.

Санитарные врачи проводят подворные обходы с уведомлением жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.

15:55

Эпидемиологи поясняют, что гаффская болезнь — остропротекающее заболевание, возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. Данное заболевание не несёт опасности для окружающих, так как не передаётся от человека к человеку.

15:50

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской области проведён отбор проб воды и рыбы для установления причинно-следственной связи отравления трёх членов одной семьи в деревне Ачиры Тобольского района.

15:44

Назван диагноз заболевших таинственной болезнью в Тюменской области

В Тюменской области специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование ситуации в деревне Ачиры Тобольского района. Трое членов одной семьи из этого населённого пункта были госпитализированы с диагнозом «гаффская болезнь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Два человека госпитализированы в областную клиническую больницу Тюмени, один в тобольскую больницу.

«Предположительно фактором передачи послужило употребление рыбы всеми членами семьи, которую они выловили сами», — сообщают в Управлении роспотребнадзора по Тюменской области.
15:37

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщает, что у заболевших установлен диагноз «гаффская болезнь».

Предварительно установлено, что причиной заболевания послужило употребление местной рыбы.

15:36

Глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев сообщил, что уведомил о происходящем главу Тобольского района Юрия Батта.

15:36

Неизвестная болезнь поразила жителей и собак тюменского Заболотья

По словам старожилов Заболотья, аналогичная неведомая болезнь в сентябре 2016 года наблюдалась в соседней деревне Топкинбашево. Там также погибли все собаки, у людей наблюдалась рвота, онемение рук и ног.

В департаменте здравоохранения Тюменской области, как и в управлении Роспотребнадзора по региону обещают прокомментировать ситуацию позже.