У заразившихся гаффской болезнью людей в течение трёх дней проявляются признаки пищевого отравления, потом могут начаться судороги, отказывать почки и печень. Летальный исход возможен в 1−2% случаев.
В деревне Ачиры проживает около 400 человек.
Санитарные врачи проводят подворные обходы с уведомлением жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.
Эпидемиологи поясняют, что гаффская болезнь — остропротекающее заболевание, возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. Данное заболевание не несёт опасности для окружающих, так как не передаётся от человека к человеку.
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской области проведён отбор проб воды и рыбы для установления причинно-следственной связи отравления трёх членов одной семьи в деревне Ачиры Тобольского района.
Назван диагноз заболевших таинственной болезнью в Тюменской области
В Тюменской области специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование ситуации в деревне Ачиры Тобольского района. Трое членов одной семьи из этого населённого пункта были госпитализированы с диагнозом «гаффская болезнь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.
Два человека госпитализированы в областную клиническую больницу Тюмени, один в тобольскую больницу.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщает, что у заболевших установлен диагноз «гаффская болезнь».
Предварительно установлено, что причиной заболевания послужило употребление местной рыбы.
Глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев сообщил, что уведомил о происходящем главу Тобольского района Юрия Батта.
Неизвестная болезнь поразила жителей и собак тюменского Заболотья
По словам старожилов Заболотья, аналогичная неведомая болезнь в сентябре 2016 года наблюдалась в соседней деревне Топкинбашево. Там также погибли все собаки, у людей наблюдалась рвота, онемение рук и ног.
В департаменте здравоохранения Тюменской области, как и в управлении Роспотребнадзора по региону обещают прокомментировать ситуацию позже.