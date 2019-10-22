Донецк, , 15:34 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования потеряли сразу два беспилотных летательных аппарата, сообщили 22 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Украинские боевики

Отмечается, что один аппарат типа «Мэвик» был уничтожен силами Народной милиции ДНР в районе населённого пункта Коминтерново. Боевики 36-й бригады ВСУ использовали его для корректировки огня. Второй беспилотник типа «Фантом» зафиксирован в зоне ответственности 128 бригады ВСУ возле населённого пункта Петровское. По словам представителя Народной милиции, с помощью аппарата ВСУ вели слежку за международными наблюдателями, работавшими в том районе.

«После убытия наблюдателей, летательный аппарат продолжил движение, затем начал резко снижаться и упал на минное поле в районе позиций оккупантов… Один из боевиков предпринял попытку эвакуации дорогостоящей техники, но его постигла неудача — прогремел взрыв», — рассказали в пресс-службе.

По данным НМ ДНР, пострадавшего отвезли в больницу населённого пункта Волноваха. Он находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине продемонстрировали новый ударный беспилотник, который может вести разведку, а также сбрасывать на противника одноразовые боеприпасы.

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