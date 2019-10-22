Избербаш, Дагестан, , 15:37 — REGNUM Сотрудники полиции в Дагестане спасли тонущего в море человека. Кадры попали в объектив видеорегистратора, после чего распространились в социальных сетях.

В МВД республики уточнили, что инцидент произошел 11 октября в городе Избербаше. Сотрудники патрульно-постовой службы извлекли из воды мужчину, который не мог добраться до берега самостоятельно. Один из полицейских Ильмудтин Юнусов прямо в форме вбежал в море и вытащил тонущего.

https://www.instagram.com/p/B34r-DEiqy5/

Юнусов и его коллеги Хизри Муртазалиев и Расул Гапизов оказали пострадавшему первую помощь и отвезли в хирургическое отделение городской больницы. Как отметили в ведомстве, там ему была оказана вся необходимая помощь. Мужчина жив, здоров и идет на поправку.