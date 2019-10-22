Луганск, 22 октября 2019, 15:22 — REGNUM Боевики 1-го батальона 72-й бригады ВСУ устроили массовую драку, заявил 22 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Он рассказал, что из-за нехватки людей, в бригаду начали перемещать членов других украинских подразделений. Из-за этого резко увеличилось количество конфликтов, особенно по вопросу отведения сил в районе населённого пункта Золотое.
Он добавил, что в соединение была направлена специальная комиссия для расследования обстоятельств инцидента.
Напомним, ранее боевики ВСУ обстреляли посёлок Фрунзе из миномётов и вооружения БМП.
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