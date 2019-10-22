Атланта, США, , 15:21 — REGNUM Перелом таза получил бывший президент США Джимми Картер. Об этом сообщили во вторник, 22 октября, на странице Центра Картера в соцсети Twitter.

Как говорится в сообщении, экс-президент 21 октября упал, находясь в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия, США). Он был госпитализирован с переломом костей таза в медицинский центр Phoebe Sumter.

Отмечается, что у Картера хорошее настроение, и он ждет выздоровления и скорейшего возвращения домой.

Напомним, Джимми Картер был 39-м президентом США. Он занимал данный пост с 1977 по 1981 года. В настоящее время Картер является старейшим из живущих американских президентов. 1 октября ему исполнилось 95 лет.