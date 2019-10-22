Новосибирск, , 14:44 — REGNUM В Новосибирске в жилом секторе за девять месяцев текущего года произошло 509 пожаров. Во время пожаров в жилых домах погибли 27 человек, травмы различной степени тяжести получили 68 человек. Такие данные озвучил департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В департаменте отметили, что с наступлением холодов количество пожаров в домах увеличивается. Пожары чаще всего случаются из-за халатности и пренебрежения правилами пожарной безопасности.

Городские власти попросили новосибирцев соблюдать правила пожарной безопасности и не нарушать правила устройства и эксплуатации печи