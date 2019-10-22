Самара, , 14:51 — REGNUM В Самарской школе № 166 на перемене избили 10-летнего мальчика. Об этом сообщает 63.ru.

По словам мамы пострадавшего, школьники на перемене играли в пятнашки. Во время игры старшеклассники ставили им подножки, поэтому игравшие дети падали на пол. Пострадавший ребенок тоже упал и, поднявшись, ударил по ноге обидчика.

Женщина отметила, что один из старшеклассников якобы схватил ребенка, ударил его об стену. Мальчик потерял сознание, из носа пошла кровь, а от ударов он прикусил внутреннюю поверхность щек и губы.

По словам мамы мальчика, в школе ребенку не дали позвонить домой и не сразу отвели в травмпункт, а сначала заставили его написать о случившемся в учительской.

«Когда мне его передавала классный руководитель, сказала, чтобы мы ехали домой, якобы в медпункте его осмотрели — переломов нет. Также сообщили, чтобы я пошла к директору и написала записку, что забираю его с уроков. Этого, конечно, я делать не стала и повезла его в медучреждение», — сообщает мама ребенка.

По информации издания, в больнице мальчика сразу же госпитализировали и назначили обследование. Врачи зафиксировали у ребенка ушибы, сотрясение мозга и перелом носа, также у мальчика были сколоты зубы.