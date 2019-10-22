Красноярск, , 14:29 — REGNUM В Красноярске в краевой клинической больнице по состоянию на 22 октября находятся восемь пострадавших в результате разрушения дамбы в Курагинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, по оценкам медиков, угрозы для их жизни нет.

Пострадавших, доставленных ранее в Красноярск санавиацией, в больнице навестил красноярский губернатор Александр Усс.

По словам главного врача медучреждения Егора Корчагина, их состояние удовлетворительное.

«Надеюсь, что уже через пару дней мы начнём выписывать первых пациентов. Все необходимые действия по диагностике и психологическому сопровождению сейчас выполняются», — подчеркнул Корчагин.

Пациенты попросили губернатора оказать содействие в восстановлении утерянных при прорыве дамбы документов. Усс заверил, что все документы будут восстановлены в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва дамбы технологического водоёма золотого прииска на реке Сейбе в Курагинском районе 19 октября погибли 17 человек, пострадали 44 человека. В списках пропавших без вести в настоящее время числятся три человека.

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