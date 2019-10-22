Хабаровск, , 14:40 — REGNUM В Хабаровске во время прохождения испытаний на право ношения крапового берета погиб военнослужащий Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Трагедия произошла на завершающем этапе испытаний, где те, кто не отсеялся на марш-броске и полосе препятствий, должны выдержать рукопашный бой с несколькими инструкторами. Обычно во время этого испытания бойцы, претендующие на право ношения крапового берета, надевают защитное снаряжение, а правилами испытаний инструкторам запрещено бить в определённые части тела испытуемых. В частности, после гибели бойца несколько лет назад, правила теперь запрещают бить в затылок.

Во время рукопашной схватки, получив несколько ударов в голову, боец спецназа упал, потеряв сознание. Впоследствии он скончался, предварительно, от тяжелой травмы головы.

Стоит отметить, что смерть на подобных испытаниях не является редкостью, тем не менее в частях специального назначения Росгвардии считается за честь обладать краповым беретом, который выдаётся только после прохождения тяжелейших испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров поздравил шестерых бойцов Росгвардии, получивших право ношения крапового берета.