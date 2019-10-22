Москва, , 14:26 — REGNUM На Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Баррикадная» до станции «Октябрьское поле» восстановлено движение поездов. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба столичного метро в Twitter.

Ранее поезда между станциями «Баррикадная» и «Октябрьское поле не ходили из-за упавшего на пути пассажира. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сейчас движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии полностью восстановлено и введено в график.