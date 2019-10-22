Саратов, , 14:21 — REGNUM Приволжский окружной военный суд внес приговор в отношении одного из заключенных исправительного учреждения Саратовской области по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание террористической деятельности»). Он получил дополнительный срок лишения свободы — 2,5 года в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в областном управлении ФСБ.

Установлено, что заключенный, который является выходцем из республик Средней Азии, отбывая наказание за общеуголовные преступления, совершил преступное деяние террористической направленности. При других заключенных он публично заявлял о признании идеологии и практики международных террористических организаций «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правильными и нуждающимися в поддержке. Других заключенных он призывал разделять радикальные установки этих организаций, оказывая психологического воздействие.

Как сообщало ИА REGNUM, летом саратовское УФСБ выявило противоправную деятельность гражданина одной из среднеазиатских республик, причастного к публичному оправданию среди осужденных деятельности международных террористических организаций, действующих на территории Сирии, Ирака и Афганистана. Фигурант уголовного дела содержится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.