Красноярск, , 14:14 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски троих пропавших без вести в результате разрушения каскада дамб.

Как сообщили ИА REGNUM 22 октября в ГУ МЧС по Красноярскому краю, обследуется участок основного разлива реки Сейба. Привлекаются пешие патрульные группы, водолазные службы и кинологические расчёты.

«Авиацию МЧС России на поиски работников, числившихся в списках пропавших, больше применять не будет», — говорится в сообщении ведомства. Причина такого решения не поясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технологического водоёма золотого прииска на реке Сейбе. Поток был настолько мощный, что разрушились ещё четыре гидротехнических сооружения. Пострадали 44 человека.

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Ранее с списке погибших значились 15 человек, в списке пропавших без вести — пятеро. Сегодня, 22 октября, сотрудники МЧС обнаружили на месте трагедии тела двух погибших работников золотодобывающей артели. Таким образом, погибших стало 17, пропавших без вести — трое.

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