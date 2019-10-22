Иркутск, , 14:17 — REGNUM Сотрудники научно-развлекательного центра «Гравитация», которые летом 2018 года проводили химические опыты и опалили детей в иркутском ТЦ «Комсомолл», обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Подробности сегодня, 22 октября, сообщило Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

«При демонстрации химического опыта в нарушение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации был применен открытый огонь, а именно подожжён этиловый спирт, находившийся в четырех чашах. В дальнейшем при добавлении из канистры в одну из чаш с открытым огнем спирта произошло выплескивание и возгорание паровоздушной смеси, начался пожар в зале, в котором в это время находилось 50 посетителей, в том числе дети, не достигшие шестилетнего возраста», — пояснили следователи.

Известно, что уголовное дело будут рассматривать Октябрьский районный суд Иркутска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2018 года на празднике, посвящённом Дню защиты детей, в иркутском ТЦ «Комсомолл» произошло ЧП. В игровой комнате научно-развлекательного центра «Гравитация» при проведении химических опытов произошла утечка летучей смеси, которая взорвалась и опалила тела нескольких посетителей. Как выяснилось позднее, от термических ожогов пострадали 10 детей в возрасте до 13 лет.

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