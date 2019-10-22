Киев, , 14:05 — REGNUM Судьба шестерых членов экипажа судна Bourbon Rhode, которое затонуло в Атлантическом океане в конце сентября 2019 года, остаётся неизвестной. Об этом заявила 22 октября уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

«По состоянию на сегодняшний день не получено никакого официального ответа на мои обращения по актуальной информации в отношении поиска шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, судно Bourbon Rhode попало в шторм 28 сентября по пути с Канарских островов в Гайану. Из 14 членов экипажа 10 — граждане Украины. Спасти удалось трёх моряков, из которых двое оказались гражданами Украины.

Читайте также: В Атлантическом океане пропало судно с гражданами Украины на борту