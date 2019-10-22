Омск, , 13:49 — REGNUM В Омской области следствие устанавливает местонахождение тела двухлетней девочки, убитой матерью. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в региональном следственном управлении СКР.

Ведомство запросило помощи граждан.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По данным следствия, 9 мая 2019 года в Омске в квартире на ул. 33 Северная пьяная женщина начала ругать двухлетнюю дочь за то, что та насорила.

Омичка подобрала с пола крошки и кусочки хлеба и стала с силой заталкивать их в рот девочке. Ребёнок задохнулся. После этого сожитель матери завернул тело в синее полотенце и целлофановый пакет, вынес его на улицу и спрятал.

Допросить его не смогли, так как мужчина вскоре скончался от алкогольной интоксикации. Мать девочки заключена под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области следствие выясняет, как младенец получил тяжёлые травмы.