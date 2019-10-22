Уфа, , 13:41 — REGNUM Уроженца Узбекистана обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки в Уфе. Об этом 22 октября сообщает КП-Уфа.

Издание, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, сообщает, что с заявлением об изнасиловании 13-внучки в полицию обратилась ее бабушка в пять часов утра. Женщина сообщила, что около часа назад ее внучку в одном из подъездов многоэтажки изнасиловал неизвестный.

Почему девочка находилась в это время в соседском подъезде, не сообщается.

Отмечается, что стражи порядка по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана.

По информации издания, мужчина проживал в Уфе и имел временное разрешение на пребывание в России, которое заканчивается через месяц. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».