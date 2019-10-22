Курган, , 13:14 — REGNUM Студент Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства, разбивший остановку общественного транспорта, покаялся в содеянном и заявил о готовности отремонтировать её. Кроме того, юноша собирается компенсировать нанесённый благоустройству города Кургана ущерб и дополнительно обустроить детскую площадку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента образования и науки.

Напомним, летом в Кургане прошло масштабное благоустройство. Были отремонтированы исторические здания, поставлены современные остановки общественного транспорта. Но у хорошеющей на глазах столицы Зауралья появились враги в лице вандалов, которые крушат элементы благоустройства, разрисовывают отремонтированные фасады, недавно испортили стенды «Красной линии».

Вандал из техникума строительных технологий пояснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения. Юноша признал вину, принёс извинения жителям Кургана.

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