Ангарск, Иркутская область, , 13:13 — REGNUM Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП. Видео шокирующего инцидента, которое произошло 21 октября, появилось в соцсети.

На кадрах видно, как автомобиль Suzuki Swift на узкой дороге резко поворачивает в сторону тротуара и сбивает с ног пожилую женщину, после чего останавливается, придавив её бампером. Затем из машины выходит мужчина, осматривается по сторонам и уходит. Водитель же, отъехав на некоторое расстояние, вновь трогается и уезжает, проехав по ногам лежащей женщины.

В ролике видно также как минимум двух свидетелей, которые наблюдали за происходящим, после чего также уезжают.

Как сообщает сайт IRK.ru, пострадавшая женщина была доставлена в больницу с переломами таза и голени. Вечером правоохранители обнаружили машину с повреждениями и следами крови. Поиски водителя продолжаются.

Напомним, в Свердловской области в апреле 2019 года водитель переехала двух девушек. Как сообщало ИА REGNUM, автомобилистка в пьяном состоянии сбила двух несовершеннолетних девушек в ночь на 6 апреля, после чего скрылась, но после вернулась и вновь наехала на подростков.

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