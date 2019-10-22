Задар, , 13:06 — REGNUM В одном из баров курортного хорватского города Задар в субботу 19 октября двое чернокожих американских солдат были избиты группой молодых людей 19−20 лет после того, как продемонстрировали всем, что они — геи. Об этом сообщает издание index.hr со ссылкой на сообщение посольства США в Хорватии.

«Посольство США в Загребе осуждает недавнее насильственное нападение на двух американских туристов в Задаре. Благополучие и безопасность граждан США за рубежом является одним из главных приоритетов Государственного департамента. Посольство готово оказать адекватную помощь нуждающимся в ней гражданам США и их семьям», — говорится в заявлении посольства. От дальнейших комментариев посольство отказывается.

По сообщению полиции Задара, инцидент произошёл около 3:20 по местному времени. Прибывшие на место происшествия по вызову полицейские выяснили, что виновники избиения американцев уже скрылись. Двое чернокожих геев — 24 и 25 лет — были доставлены в городскую больницу каретой скорой помощи, где у одного были диагностированы лёгкие телесные повреждения, а второй сам отказался от медицинской помощи. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит расследование.

Позже в воскресенье один из предполагаемых участников нападения разместил в соцсетях информацию о событиях, предшествовавших драке. По его версии, резкую реакцию молодых людей вызвало поведение американцев, когда они в состоянии алкогольного опьянения взобрались на сцену и начали демонстрировать свои гомосексуальные отношения.

В воскресенье 20 октября оба пострадавших сообщили в соцетях, что уже вернулись к своему месту службы во Франкфурте.