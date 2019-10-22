Москва, , 13:03 — REGNUM Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек, сообщила 22 октября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Обнаружены тела ещё двух погибших из числа без вести пропавших», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 октября оказалась прорвана дамба технологического водоёма на реке Сейба. Поток глины, воды и камней затопил два временных общежития, в которых проживали рабочие артели.

В результате происшествия на месте погибли 15 человек, пятеро человек числились пропавшими без вести. Различные травмы получили 44 человека, восемь из них остаются в больнице.

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