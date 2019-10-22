Сибай, Башкирия, , 13:21 — REGNUM Мэрия города Сибая в Башкирии взяла под свой контроль ситуацию с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в воздухе в нескольких точках города. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба администрации города Сибая.

Данные замеры были инициированы Роспотребнадзором. Активисты общественного движения «Сибай, дыши!» опубликовали на странице группы в социальной сети «ВКонтакте» информацию о том, что присутствовали при осуществлении данных замеров и увидели, что в трех точках города было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе.

По сообщению пресс-службы мэрии Сибая, в настоящее время чиновники ждут пояснений по данному поводу от представителей Роспотребнадзора.

Дополнительно сообщается, что этой ночью по инициативе мэрии города были проведены повторные замеры в этих же точках лабораториями СФ УГОК. Замеры проводили сотрудники Роспотребнадзора совместно с представителями Управления гражданской защиты г. Сибай и активисткой движения «Сибай, дыши!» Вероникой Кадыровой.

Отмечается, что замеры на формальдегид проводились с использованием тех же приборов. В этот раз превышение ПДК формальдегида зафиксировано не было.

Напомним, что с ноября прошлого года в нерабочем карьере Сибая тлела руда, тем самым загрязняла воздух. С весны текущего года карьер затапливают водой и глинистой массой.