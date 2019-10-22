Красноярск, , 12:53 — REGNUM В Красноярском крае выросло число погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 22 октября в краевом ГУ МЧС.

Уточняется, что найдены тела двоих человек, считавшихся пропавшими без вести.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технологического водоёма золотого прииска на реке Сейбе. Пострадали 44 человека. Ранее сообщалось о 15 погибших и пятерых пропавших без вести. В настоящее время погибших 17, пропавших без вести — трое.

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