Балаклава, Севастополь, , 12:43 — REGNUM 24-летняя жительница Севастополя задержана по подозрению в убийстве водителя такси, сообщили 22 октября ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении женщины возбуждено дело по статье об убийстве.

По версии следствия, накануне в Балаклаве, во время поездки в такси, подозреваемая познакомилась с 56-летним водителем. Он пригласил ее к себе в дом — в садовом товариществе «Золотая балка». Через некоторое время женщина хотела уйти, однако хозяин дома активно настаивал на том, чтобы она осталась. Подозреваемая схватила нож и не менее семи раз ударила мужчину, а затем, чтобы скрыть преступление, подожгла дом.

Женщина задержана, она написала явку с повинной, следователи готовятся предъявить ей обвинение в совершенном преступлении.