Абакан, , 12:36 — REGNUM Доследственная проверка по факту травмирования ребёнка на уроке физкультуры проводится в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Информация о полученной девятилетним ребёнком травме поступила в следственные органы из полиции 21 октября.

По предварительным данным, 3 октября третьеклассник на уроке физкультуры в школе в одном из сёл Усть-Абаканского района упал с турника и сломал руку.

Назначена судмедэкспертиза, которая установит тяжесть вреда здоровью мальчика. Опрашиваются учителя и руководство школы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале за травму ребёнка на физкультуре детский сад заплатит 100 тыс. рублей.