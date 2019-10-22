Ярославль, , 12:26 — REGNUM Пострадавшие при пожаре в Ростове Великом Ярославской области, в котором погибли 7 человек, получат выплаты из бюджета региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Пожар в Ростове Великом

По распоряжению губернатора Дмитрия Миронова пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь за счет резервного фонда правительства. По сто тысяч рублей получат все пострадавшие в пожаре, все собственники, зарегистрированные по указанному адресу на момент трагедии, а также семьи погибших — по 100 тысяч рублей на каждого погибшего.

«Кроме того, ряд мер поддержки люди могут получить в соответствии с приказом департамента труда и социальной поддержки населения «Об утверждении порядка оказания социальной помощи». Так, на первоочередные нужды в течение 10 дней с момента чрезвычайной ситуации, для зарегистрированных по данному адресу предусмотрена выплата в размере одного прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Жители, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации, смогут получить выплату в двукратном размере прожиточного минимума. Такая же сумма положена тем, кто полностью или частично утратили жилье. Выплаты будут производится по заявительному принципу.

Ранее власти также сообщали, что сгоревший дом планируется расселить.

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