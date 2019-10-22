Симферополь, , 12:20 — REGNUM Пожар на стадионе «Локомотив» в столице Крыма городе Симферополе ликвидировали утром 22 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МЧС.

Сообщение о возгорании на стадионе поступило в службу спасения в 09:10. Когда на место прибыли первые подразделения спасателей, было установлено, что горит подтрибунное помещение — к этому моменту огонь уже охватил около 300 кв.м.

В 11:07 пожарным подразделениям удалось полностью ликвидировать пожар, обошлось без погибших и пострадавших. К ликвидации пожара от МЧС России привлекались 30 человек личного состава и 6 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

Стадион «Локомотив» был построен в 1967 году, в 2004 году была проведена его реконструкция, он вмещал почти 20 тыс. зрителей. В настоящее время стадион вновь закрыт на реконструкцию.