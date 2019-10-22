Ульяновск, , 12:19 — REGNUM В Ульяновской области разбираются с расходованием бюджетных средств при реализации одной из государственных программ. Внимание прокуратуры привлек бывший председатель местной общественной организации «Союз моряков-подводников» города Ульяновска, который может стать фигурантом уголовного дела, сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, в апреле 2018 года организация получила из регионального бюджета более 395 тыс. рублей в виде субсидии. Средства были предоставлены в рамка государственной программы для НКО на реализацию социально ориентированных проектов.

«Выяснено, что председатель организации заключил с рядом коммерческих структур фиктивные договоры на якобы изготовление баннера, макета подводной лодки для музея и др.», — говорится в сообщении.

Причинённый бюджету ущерб оценён в 170 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. Речь идёт о возможном возбуждении уголовного дела за мошенничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении учредителя строительной фирмы, которого обвиняют в мошенничестве. Следствие полагает, что он оформлял договоры на строительство гаражей, при этом своих обязательств не выполнил. Ущерб оценён в 1 млн рублей.

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