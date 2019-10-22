Якутск, , 12:31 — REGNUM В Якутии за девять месяцев 2019 года выявлено 1 499 фактов неучтенного потребления электроэнергии на сумму 86,9 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Уже зафиксировано 288 случаев бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии юрлицами на общую сумму 55,1 млн. Оплачено 33,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ПАО «Якутскэнерго».

В большинстве случаев выявляется незаконное использование электроэнергии в жилом секторе. В Якутске — 571 случай, ущерб — 20,5 млн рублей и в Мирном — 91 нарушение на сумму 3,1 млн рублей.

За девять месяцев 2019 контролеры «Энергосбыта» составили 1 211 актов о неучтенном потреблении в отношении жителей республики на общую сумму 31,8 млн рублей. Общий объём незаконно использованного электричества составил 15,3 млн кВт/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года энерговоры в Ингушетии похитили электроэнергию на 395 млн рублей. Всего было выявлено 523 факта хищения.