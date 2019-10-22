Курган, , 12:02 — REGNUM В Курганской области обнаружена незаконная разработка месторождения песка. Ущерб, нанесённый природе неизвестными, составил 1,4 млн рублей, сообщили корреспонденту РЕ в прокуратуре региона.

Снятие плодородного слоя почвы выявлено около села Просвет Кетовского района. Объём добычи составил 247,6 куб. м. Разрешительные документы на разработку данного лесного участка не выдавались. Сумма ущерба государству составляет свыше 1,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

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