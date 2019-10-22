Москва, , 11:51 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский прокомментировал информацию о сейфе, найденном сотрудниками полиции на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края. Он полагает, что именно имеющееся там золото повлияло на то, что в поисковой операции по обнаружению пропавших участвовало много людей и техники.

«При прорыве самодельной дамбы смыло вагончик, где хранилось золото, причём, не сколько-нибудь килограмм, а две тонны. При сегодняшней цене за один грамм золота 585 пробы в ₽1,7к это 1,7 миллиарда. На самом деле, золота могло быть и больше. В том вагончике находятся несколько заветных ящиков.

Золото — тяжелый металл: две тонны золота — это теоретически всего 103 л в объёме. Сравните: средний чемодан Samsonite размера «М» — 65 л. Так что поисковая операция будет продолжаться до победного», — пояснил Никита Кричевский на своих интернет ресурсах.

Резюмируя, он посоветовал СМИ был аккуратнее с выбором заголовков при освещении трагедии на золотодобывающем участке:

Никита Кричевский «Вагончик с золотом не тождественен вагону золота. И второе: поиски пропавшего золота и людей ведутся не «вместо», а «одновременно». Надеюсь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края произошло из-за прорыва дамб в ночь на 19 октября. Поток глины, воды и камней затопил два временных общежития, в которых проживали рабочие артели. Погибли 15 человек, ещё 44 получили ранения. Судьба пятерых остаётся неизвестна.

В спасательной операции, по данным регионального ГУ МЧС РФ, принимают участие около 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. Сегодня, 22 октября, правоохранители сообщили, что нашли сейф на месте прорыва дамб — предположительно, с золотом.

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