Валдай, Новгородская область, , 11:50 — REGNUM В Новгородской области бывший сотрудник колонии предстанет перед судом за получение мелкой взятки. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 октября, в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, уголовное дело расследовалось по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, преступление было совершено в исправительной колонии общего режима №4 в Валдае в 2018 году. Бывший сотрудник учреждения обвиняется в том, что по договорённости с осуждённым за взятку в размере 5 тыс. рублей пронёс на территорию колонии запрещенные предметы — 18 колод игральных карт.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.