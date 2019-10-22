Тобольский район, Тюменская область, , 11:43 — REGNUM В тюменском Заболотье, в деревне Ачиры Тобольского района, с 20 октября были эвакуировано медицинской авиацией три человека в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни. Об этом сообщает Znak.com.

Отмечается, что перед этим в Ачирах скончались все домашние собаки. Глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев сообщил изданию, что уведомил о происходящем главу Тобольского района Юрия Батта.

По словам старожилов Заболотья, аналогичная неведомая болезнь в сентябре 2016 года наблюдалась в соседней деревне Топкинбашево. Там также погибли все собаки, у людей наблюдалась рвота, онемение рук и ног.

В департаменте здравоохранения Тюменской области, как и в управлении Роспотребнадзора по региону обещают прокомментировать ситуацию позже.