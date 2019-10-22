Уфа, , 11:41 — REGNUM Уголовное дело по факту разлива промышленных сточных вод на предприятии АО «Полиэф» возбудили в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».

Напомним, 9 октября 2019 года на предприятии АО «Полиэф» в Благовещенске из-за разрушения стены одного из резервуаров для хранения промышленных стоков часть сточных вод попала на прилегающую к предприятию территорию.

Следователи установили, что ранее сотрудниками предприятия были выявлены дефекты в резервуаре. Несмотря на это сотрудники не обеспечили необходимый ремонт и его обслуживание, а продолжали его эксплуатировать.

Это и стало причиной частичного разрушение хранилища и разлива промышленных сточных вод на территории лесов Благовещенского и Уфимского лесничества, а также в реку Казмыша, которая впадает в реку Изяк Благовещенского района.

Отмечается, что причиненный вред природе составляет около 44 млн рублей.

Сообщается также, что следователи сейчас устанавливают лица, которые ответственны за допущенные нарушения. Кроме этого, в настоящее время проводятся необходимые экспертные исследования для точной оценки вреда, причиненного окружающей среде.