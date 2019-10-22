Чита, , 11:27 — REGNUM Почти год потребовался следователям Забайкальского края, чтобы добиться вынесения приговора убийце 12-летней школьницы. Как сообщает региональное СУ СК РФ, мужчину, обвинённого в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное также при иных отягчающих обстоятельствах»), суд приговорил к пожизненному заключению.

Напомним, труп девочки после масштабных поисков был найден в октябре 2018 года на одной из автостоянок в Чите. Свою вину в предъявленном обвинении подозреваемый (им оказался сторож с автостоянки) не признал. Тем не менее многочисленные экспертизы подтвердили возможность его привлечения к уголовной ответственности. Ранее мужчина четырежды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной категории.

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