р-н Варгашинский, , 11:23 — REGNUM В Курганской области в деятельности двух сельских школ Варгашинского района допускались нарушения правил и норм санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Прокурорская проверка установила, что при приготовлении пищи для детей использовался не предусмотренный для этих целей инвентарь, отсутствовали сведения о снятии проб с блюд.

Кроме того, в школах в нерабочем состоянии находились санузел и раковина для мытья рук в туалете и в производственном помещении возле столовой.

В отношении двух директоров школ возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Должностные лица привлечены к ответственности.

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