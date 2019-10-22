Хараре, , 11:26 — REGNUM В общей сложности 55 слонов погибли от голода и жажды в самом большом заповеднике Зимбабве за последние два месяца. Об этом передает местная государственная телекомпании Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC).

Засуха, вызванная изменением климата, привела к нехватке продовольствия и воды в национальном парке Хванге, цитирует телеканал чиновника в сфере охраны дикой природы.

Журналисты телеканала сообщают, что некоторые трупы были найдены в пределах 50 метров от водоемов, что говорит о том, что слоны прошли большие расстояния и умерли непосредственно перед водоемами.

Представитель национальных парков страны заявил, что слоны убивают людей, когда покидают парк Хванге в поисках пищи. По его словам, в этом году слоны уже убили 22 местных жителей. Как передают журналисты, причина трагедий — в нехватке финансирования. Экономический кризис в Зимбабве означает, что средств для охраны дикой природой природы в настоящее время недостаточно. Одним из решений сложившейся проблемы является продажа слонов в иностранные зоопарки. Однако эта практика вызвала яростную реакцию со стороны экспертов по дикой природе, которые говорят, что таким образом детенышей слонов отрывают от их семей, что само по себе является травмирующим опытом для них, а затем их отправляют за границу, где не предоставляют необходимых для животных условий.