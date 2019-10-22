Кетовский район, Курганская область, , 11:14 — REGNUM В Курганской области восстановлен подвоз детей из посёлка Чернавский в Введенскую среднюю общеобразовательную школу № 1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что из посёлка Чернавский ввиду неисправности школьного автобуса с 14 октября 2019 не был организован подвоз 16 детей, обучающихся в Введенской средней школе. Директор образовательного учреждения не направил вовремя заявку о выделении денег на приобретение новых автошин для автобуса. Транспорт «встал».

Меж тем директор школы не позаботился об альтернативном способе подвоза детей из Чернавского. В результате часть детей вынуждена были добираться до учебного учреждения самостоятельно, а некоторые из них пропускали занятия.

В настоящее время автошины приобретены, ведётся их замена. Возобновление подвоза детей в школу запланировано с 23 октября 2019 года.

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