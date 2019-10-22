Уфа, , 11:20 — REGNUM Тело полугодовалой девочки обнаружили под Уфой. Об этом 22 октября сообщает Proufu.ru.

По информации издания, 20 октября в селе Михайловка родители грудной полугодовалой малышки нашли ее мертвой. Родители сразу же вызвали полицию.

Издание также сообщает, что по данным сотрудников Следственного комитета Башкирии, признаков смерти криминального характера предварительно выявлено не было. В настоящий момент назначены экспертные исследования для установления причины смерти.

Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.