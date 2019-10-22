Москва, , 11:07 — REGNUM Уголовное дело о прорыве дамбы в Красноярском крае будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России, сообщили 22 октября в пресс-службе СКР.

Уточняется, что дело было передано в центральный аппарат для наиболее объективного и всестороннего расследования по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 октября оказалась прорвана дамба технологического водоёма на реке Сейба. Поток глины, воды и камней затопил два временных общежития, в которых проживали рабочие артели.

В результате происшествия погибли 15 человек, ещё пятеро человек числятся пропавшими без вести, их поиск продолжается. Различные травмы получили 44 человека, восемь из них остаются в больнице.

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