Чебоксары, , 10:55 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении преступной группы, которая похитила предпринимателя и вымогала 7 млн рублей. Перед судом предстанут шесть человек, в том числе два жителя Казани, три чебоксарца и житель Москвы, который на момент инкриминируемых деяний работал сотрудником отдела МВД по району Кунцево, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре и следственном управлении СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что обвиняемые и 33-летний потерпевший вели совместную незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств хозяйствующих субъектов на территории Чувашии и Татарии.

«В частности, согласно имевшимся между ними договоренностям, последний должен был обналичить 3,5 млн рублей и передать их за вычетом предназначенной ему суммы «комиссии» одному из обвиняемых через других сообщников, однако он этого не сделал, присвоив деньги и перестав выходить на связь», — сказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Правоохранители полагают, что в сентябре 2018 года члены преступной группы нашли беглеца, похитили, связали и перевозили в различные места, требуя передачи 7 млн рублей. Пострадавшему удалось сбежать под предлогом передачи документов на иномарку.

Четверо обвиняемых взяты под стражу, двое помещение под домашний арест. Их обвиняют в самоуправстве, вымогательстве и похищении человека. По данным следствия, среди злоумышленников — житель Москвы, который на момент инкриминируемых деяний являлся сотрудником отдела МВД России по району Кунцево города Москвы.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии для рассмотрения по существу.

Дело по факту незаконной деятельности по обналичиванию денег выделено в отдельное производство. Расследованием занимается полиция.