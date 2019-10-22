Осло, , 10:55 — REGNUM Российский ледокол «Тор», от которого служба спасения в Норвегии получила сигнал SOS, не терпит бедствие. Об этом 22 октября со ссылкой на Росморречфлот сообщил ТАСС.

Как рассказал журналистам представитель ведомства, судно попало в шторм, но проблем на борту нет. А сигнал бедствия был подан случайно из-за сбоя оборудования.

Напомним, береговое управление Норвегии сигнал SOS от российского ледокола получило 22 октября. Беспокойство вызывало то, что судно находится в районе, где бушует шторм.