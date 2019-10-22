Челябинск, , 10:45 — REGNUM В Челябинске авария на теплотрассе произошла по причине несанкционированного перекрытия запорной арматуры, размещённой на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм. Из-за этого в системе теплоснабжения выросло давление, сообщает пресс-служба мэрии.

Чтобы установить объёмы аварии, коммунальщики перекрыли теплоснабжение 154 многоквартирных домов и 152 частных. Кроме того, без тепла и горячей воды остались 17 соцобъектов, среди которых детсады, школы и больницы.

Отключение соцобъектов не повлияло на их работу, так как температура внутри соответствует требованиям СанПиН. Идёт устранение последствий ЧП.

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