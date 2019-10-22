Москва, , 10:55 — REGNUM Жертвы резни в Новой Москве проживали в хостеле на территории СНТ «Дары Природы», куда, по предварительным данным, пытался устроиться разнорабочим подозреваемый в двойном убийстве Сергей С. Об этом 22 октября сообщает mk.ru.

Также появились сведения, что одна из жертв нападения преступника, возможно, находилась на четвертом месяце беременности. По предварительным данным, все участники трагедии проживали в хостеле и были заняты на подсобных работах в Московской области. В 5:50 утра 22 октября 26-летний подозреваемый Сергей С., приехавший из Челябинской области, начал забегать в комнаты и нападать на постояльцев.

В СМИ озвучивают сразу несколько возможных причин неадекватного поведения преступника: отказ устроить его на работу в хостел, отказ одолжить ему нужную денег, наркозависимость и алкогольная зависимость подозреваемого. От нападения пострадали пятеро постояльцев хостела, двое из которых скончались от большой кровопотери. Отмечается, что нападавший также получил ножевое ранение.

Напомним, ранее в сети появилось видео с места преступления и фотография предполагаемого преступника.

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