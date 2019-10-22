Сантьяго, , 10:34 — REGNUM Не менее 13 человек погибли в Чили во время уличных беспорядков. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой заявление полиции.

Кроме того, в правоохранительных органах журналистам сообщили, что метрополитену в Сантьяго нанесен ущерб порядка $300 млн.

По данным главы столичного метро Рубена Альварадо, 40% станций метро подлежат восстановлению.

Как передавало ИА REGNUM, беспорядки в Чили начались 14 октября из-за повышения цен на проезд в метрополитене Сантьяго. Власти отменили непопулярное решение, но это не остановило беспорядки. Протестующие начали требовать отставки президента страны Себастьяна Пиньеры.