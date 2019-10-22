Уфа, , 10:27 — REGNUM Подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов задержали в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Сообщение о том, что в офис микрозаймов вошел мужчина и, угрожая холодным оружием, забрал деньги, сообщила стражам порядка 22-летняя сотрудница офиса.

По сообщению пресс-службы ведомства, напуганная девушка отдала грабителю 2,5 тысячи рублей. После чего злоумышленник удалился.

Стражи порядка вычислили подозреваемого. 30-летний ранее судимый житель поселка Красный Яр Уфимского района уже дал признательные показания в содеянном.

По факту данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ.