Нижний Новгород, , 10:17 — REGNUM В Приволжском федеральном округе с начала года таможенниками возбуждено 13 уголовных дел по факту по фактам фиктивного создания фирм. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления, фирмы-однодневки создаются для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода средств за рубеж.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попал житель Нижнего Новгорода. Как полагают таможенники, за денежное вознаграждение он предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица, не имея цели руководить фирмой. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица». Санкции данной статьи предусматривают до 300 тыс. рублей штрафа, либо до 240 часов обязательных работ или два года исправительных работ.

Всего с начала 2019 года таможнями Приволжского региона по фактам фиктивного создания фирм возбужденно 13 уголовных дел. В ведомстве поясняют, что «фирмы-однодневки создаются и используются для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности».

Ранее в следственном управлении СКР по Чувашии, которое регулярно регистрирует дела о незаконной регистрации фирм, отмечали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что «подставные лица соглашаются на номинальное оформление организаций зачастую из-за финансовых затруднений».

«Они становятся легкой «добычей» тех, кто предлагает принять участие в подобных махинациях за материальное вознаграждение. При этом инициаторы этих преступных схем обещают потенциальным фиктивным директорам и учредителям фирм-однодневок быстрый доход или подработку. К сожалению, те, кто соглашается на такие аферы, редко задумываются о том, для чего создаются организации», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По его словам, «фиктивные директора, как правило, и не вспоминают об уголовной ответственности», а также о других возможных негативных последствиях — в частности, о судебных издержках и долгах предприятий.